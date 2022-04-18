Генеральный директор Зари: «Возможно, в сборную вызовут не только Назарину»

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал информацию о возможном вызове Егора Назарины в сборную Украины.



– Станислав Викторович, изначально Петраков вызвал в сборную Булецу, а сегодня зашла речь о том, что в национальной команде может появиться еще один игрок «Зари». Это правда?

– По Назарине официального вызова еще не было. Ждем письмо от УАФ. Возможно, что из «Зари» вызовут не только Егора, но и еще кого-нибудь. Как только придет приглашение, сразу же дадим знать.



– Булеца и Назарина находятся в Украине?

– Все наши футболисты находятся в Украине.



– Если сборная все-таки решит играть без динамовцев, кого бы вы порекомендовали Петракову из своей команды?

– Я как генеральный директор хочу, чтобы всю мою команду вызвали в сборную (смеется). Все футболисты «Зари» заслуживают, чтобы играть в сборной. Для того они и играют в футбол. Как можно не хотеть играть за сборную?, – сказал Оганов.

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