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Названы футболисты, которых могут вызвать в сборную вместо игроков Динамо

У киевлян пока есть время одуматься

  • 18.04.2022 12:15
  • 1822 просмотра
  • 5 комментариев
Названы футболисты, которых могут вызвать в сборную вместо игроков Динамо
© ФК Десна Чернигов. Андрей Тотовицкий

После отказа «Динамо» отпускать 11 футболистов в лагерь сборной до 23 мая руководство УАФ и тренерский штаб сборной сформировали резервный список игроков клубов УПЛ, которые заменят динамовцев на первом этапе сбора и обеспечат команде Петракова нормальный тренировочный процесс.
 
По информации источника, в этом списке почти наверняка окажутся Артем Бондаренко и Георгий Судаков («Шахтер»), Андрей Тотовицкий («Колос»), Егор Назарина («Заря»), Александр Сваток и Егор Ярмолюк («Днепр-1»), а также Владислав Калитвинцев («Александрия»). Фамилии других будут известны в обозримом будущем, если позиция «Динамо» останется неизменной.

Источник — ТаТоТаке

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Gargantua, 18.04.2022 12:35
    +7
    так а який же смисл забирати гравців із ДК щоб вони місяць без ігор на базі сиділи?
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    online
    KIPR ALECS, 18.04.2022 12:31
    +1
    главное как хаяли Малиновского...какая он скатина не патриот..уехал раньше времени ....а если жид ят киевских касается. Всё верно..всё очень умно. Ведь что там тренер сбу.....они все тупые. Умные уже все заграницей...так что сидим и не рыпаемся
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    online
    Олег Прок, 18.04.2022 12:29
    0
    Артем Дима футболист, 18.04.2022 12:24
    Кто не приедет с этого украинофобского клуба - не брать на официальные матчи. Там патриотизма как у тимощука.
    Ракицкий - патриот?
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    online
    Олег Прок, 18.04.2022 12:29
    0
    А куда ехать? Где сборы будут и с кем матчи подготовительные?
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    online
    Артем Дима футболист, 18.04.2022 12:24
    -3
    Кто не приедет с этого украинофобского клуба - не брать на официальные матчи. Там патриотизма как у тимощука.
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