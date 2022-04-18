Названы футболисты, которых могут вызвать в сборную вместо игроков Динамо

После отказа «Динамо» отпускать 11 футболистов в лагерь сборной до 23 мая руководство УАФ и тренерский штаб сборной сформировали резервный список игроков клубов УПЛ, которые заменят динамовцев на первом этапе сбора и обеспечат команде Петракова нормальный тренировочный процесс.



По информации источника, в этом списке почти наверняка окажутся Артем Бондаренко и Георгий Судаков («Шахтер»), Андрей Тотовицкий («Колос»), Егор Назарина («Заря»), Александр Сваток и Егор Ярмолюк («Днепр-1»), а также Владислав Калитвинцев («Александрия»). Фамилии других будут известны в обозримом будущем, если позиция «Динамо» останется неизменной.