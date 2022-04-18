Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская поднялись на одну позицию

На прошлой неделе женщины сражались в рамках командных соревнований, поэтому изменения в рейтинге WTA минимальные.
В первом десятке местами поменялись Гарбинье Мугуруса и Онс Жабер.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Элина Свитолина и Ангелина Калинина сохранили позиции, Марта Костюк и Даяна Ястремская добавили по одной строчке. В топ-200 вернулась Катарина Завацкая, у остальных небольшие потери.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке без изменений. В том числе и у украинок.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
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