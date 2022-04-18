Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская поднялись на одну позицию

На прошлой неделе женщины сражались в рамках командных соревнований, поэтому изменения в рейтинге WTA минимальные.



В первом десятке местами поменялись Гарбинье Мугуруса и Онс Жабер.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то Элина Свитолина и Ангелина Калинина сохранили позиции, Марта Костюк и Даяна Ястремская добавили по одной строчке. В топ-200 вернулась Катарина Завацкая, у остальных небольшие потери.



Украинки в рейтинге WTA







В Чемпионской гонке без изменений. В том числе и у украинок.



Чемпионская гонка WTA





Украинки в Чемпионской гонке WTA