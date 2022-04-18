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Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская поднялись на одну позицию

Гарбинье Мугуруса и Онс Жабер сделали рокировку в первой десятке

  • 18.04.2022 11:31
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Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская поднялись на одну позицию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

На прошлой неделе женщины сражались в рамках командных соревнований, поэтому изменения в рейтинге WTA минимальные.
 
В первом десятке местами поменялись Гарбинье Мугуруса и Онс Жабер.
 
Топ-10 рейтинга WTA


 
Что касается украинок, то Элина Свитолина и Ангелина Калинина сохранили позиции, Марта Костюк и Даяна Ястремская добавили по одной строчке. В топ-200 вернулась Катарина Завацкая, у остальных небольшие потери.
 
Украинки в рейтинге WTA



 
В Чемпионской гонке без изменений. В том числе и у украинок. 
 
Чемпионская гонка WTA


 
Украинки в Чемпионской гонке WTA

Источник — Sport.ua

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