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ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Четыре трофея за сезон – это нереальная цель»

Наставник «Ливерпуля» озвучил свои амбиции

  • 18.04.2022 10:57
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ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Четыре трофея за сезон – это нереальная цель»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Еще 2 года назад в 2020 до разгара пандемии Юрген Клопп дал интервью Питеру Краучу, многое изменилось с того времени. В сегодняшнем видео Юрген ответит на несколько вопросов. Расскажет о новой тренировочной базе, о праздновании победы в АПЛ и о возможном взятии 4 трофеев в этом сезоне.

Источник — Sport.ua

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