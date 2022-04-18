ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Четыре трофея за сезон – это нереальная цель»

Еще 2 года назад в 2020 до разгара пандемии Юрген Клопп дал интервью Питеру Краучу, многое изменилось с того времени. В сегодняшнем видео Юрген ответит на несколько вопросов. Расскажет о новой тренировочной базе, о праздновании победы в АПЛ и о возможном взятии 4 трофеев в этом сезоне.
Источник — Sport.ua
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