Фран Соль принял семью беженцев из Украины

Испанский нападающий Фран Соль в сложное для Украины время принял у себя дома семью беженцев из Украины.

Фран написал пост на украинском языке.

«Любая помощь мала. Это меньше всего, что мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу. Я и моя семья счастливы, что вы в нашем доме. Я надеюсь, что эта резня скоро закончится, и вы сможете быть в своем доме, а пока здесь ваш. Слава Украине!» – написал Соль в Twitter.

Напомним, контракт 30-летнего нападающего по-прежнему принадлежит «Динамо», но этот сезон он проводит в аренде за «Эйбар».