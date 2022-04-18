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Фран Соль принял семью беженцев из Украины

Форвард «Эйбара» написал пост поддержки на украинском языке

  • 18.04.2022 08:09
  • 471 просмотр
  • 1 комментарий
Фран Соль принял семью беженцев из Украины
© Instagram. Фран Соль

Испанский нападающий Фран Соль в сложное для Украины время принял у себя дома семью беженцев из Украины.

Фран написал пост на украинском языке.

«Любая помощь мала. Это меньше всего, что мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу. Я и моя семья счастливы, что вы в нашем доме. Я надеюсь, что эта резня скоро закончится, и вы сможете быть в своем доме, а пока здесь ваш. Слава Украине!» – написал Соль в Twitter.

Напомним, контракт 30-летнего нападающего по-прежнему принадлежит «Динамо», но этот сезон он проводит в аренде за «Эйбар».

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Tka4enko_855, 18.04.2022 08:17
    0
    Написав посаду????
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