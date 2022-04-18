Фран Соль принял семью беженцев из Украины

Испанский нападающий Фран Соль в сложное для Украины время принял у себя дома семью беженцев из Украины.
Фран написал пост на украинском языке.
«Любая помощь мала. Это меньше всего, что мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу. Я и моя семья счастливы, что вы в нашем доме. Я надеюсь, что эта резня скоро закончится, и вы сможете быть в своем доме, а пока здесь ваш. Слава Украине!» – написал Соль в Twitter.
Напомним, контракт 30-летнего нападающего по-прежнему принадлежит «Динамо», но этот сезон он проводит в аренде за «Эйбар».
Будь- яка допомога мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу. Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут ваш. Слава Україні! 💛💙 pic.twitter.com/D6T079vnxD— Francisco Sol Ortiz (@fran_sol9) April 17, 2022
Источник — Sport.ua
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