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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Война даст толчок Украине стать прогрессирующей страной»

Специалист – о перспективах Родины

  • 18.04.2022 04:04
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Война даст толчок Украине стать прогрессирующей страной»
© Instagram. Евгений Левченко

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о войне с российско-фашистскими оккупантами.

«Я вообще не мог такого предположить. Гнал эти мысли подальше от себя. Но когда начали бомбить Украину, я понял, что это все серьез и надолго. Для меня это был второй шок после 2014 года, когда наши географические соседи отбирают у нас земли. 

Но я верю, что в этот раз Украина даст отпор врагу, другого пути у нас нет. Хотелось бы, чтобы военные действия закончились как можно быстрее. Считаю, что эта война даст толчок Украине стать лучше, стать прогрессирующей страной без коррупции.   

Люди (в Нидерландах) активно собирают деньги. По моей информации это уже порядка 150 миллионов евро. Из Нидерландов в Украину поступает много гуманитарной помощи. Подобное можно говорить о многих странах, особенно соседствующих с Украиной. А выделить нужно, конечно же, Польшу. Поляки стали побратимами для украинцев, настолько сильно они помогают. Однако не все упирается в человеческий фактор. Есть ведь и политические решения. Так вот с этим Европа сильно опаздывает в плане архиважной помощи для Украины», - сказал Левченко.

Источник — zbirna.com

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