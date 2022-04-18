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БОНДАРЕНКО: «В Ивано-Франковске очень много переселенцев. Пытаемся помочь»

Глава Ивано-Франковской ОАФ – о помощи переселенцам

  • 18.04.2022 01:38
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БОНДАРЕНКО: «В Ивано-Франковске очень много переселенцев. Пытаемся помочь»
© slovoidilo.ua. Андрей Бондаренко

Глава Ивано-Франковской ОАФ Андрей Бондаренко рассказал о том, как организация пытается помочь украинским переселенцам.

«Очень много людей. Они сосредоточены не только в Ивано-Франковске, но и в наших горских районах. Через наши районные Ассоциации мы пытаемся им как-то помогать. Занимаемся расселением, определением главных социальных потребностей. Стараемся отвечать на все вызовы, которые стоят перед нами», - сказал Бондаренко.

Источник — Футбол 1/2/3

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