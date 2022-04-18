БОНДАРЕНКО: «В Ивано-Франковске очень много переселенцев. Пытаемся помочь»

Глава Ивано-Франковской ОАФ Андрей Бондаренко рассказал о том, как организация пытается помочь украинским переселенцам.
«Очень много людей. Они сосредоточены не только в Ивано-Франковске, но и в наших горских районах. Через наши районные Ассоциации мы пытаемся им как-то помогать. Занимаемся расселением, определением главных социальных потребностей. Стараемся отвечать на все вызовы, которые стоят перед нами», - сказал Бондаренко.
Источник — Футбол 1/2/3
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