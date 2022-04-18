Битва за зону ЛЧ. РБ Лейпциг победил Байер и вошел в топ-3 Бундеслиги

В ключевом матче 30-го тура чемпионата Германии РБ «Лейпциг» в гостях победил «Байер» со счетом 1:0.
Единственный гол на 69-й минуте забил Доминик Собослаи.
РБ «Лейпциг» поднялся в топ-3 Бундеслиги (54 очка), а «Байер» опустился на 4-ю позицию (52). Впереди «Бавария» (72) и «Боруссия» Д (63).
Бундеслига. 30-й тур
Байер – РБ Лейпциг – 0:1
Гол: Собослаи, 69.
Унион Берлин – Айнтрахт – 2:0
Голы: Авонийи, 17, Премель, 20.
Хоффенхайм – Гройтер Фюрт – 0:0
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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