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30-й тур
Байер
0 : 1
РБ Лейпциг
17.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Битва за зону ЛЧ. РБ Лейпциг победил Байер и вошел в топ-3 Бундеслиги

«Байер» опустился на 4-ю позицию чемпионата Германии за 4 тура до конца

  • 18.04.2022 00:47
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Битва за зону ЛЧ. РБ Лейпциг победил Байер и вошел в топ-3 Бундеслиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ключевом матче 30-го тура чемпионата Германии РБ «Лейпциг» в гостях победил «Байер» со счетом 1:0. 

Единственный гол на 69-й минуте забил Доминик Собослаи.

РБ «Лейпциг» поднялся в топ-3 Бундеслиги (54 очка), а «Байер» опустился на 4-ю позицию (52). Впереди «Бавария» (72) и «Боруссия» Д (63).

Бундеслига. 30-й тур

Байер – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Собослаи, 69.

Унион Берлин – Айнтрахт – 2:0

Голы: Авонийи, 17, Премель, 20.

Хоффенхайм – Гройтер Фюрт – 0:0

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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