ЗИНЧЕНКО: «Европе следует прекратить покупку российских нефти и газа»

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о визите Бориса Джонсона в Украину.



«Тот факт, что он приехал в Киев, был хорошим сигналом для нас. Но я бы хотел попросить его сделать еще кое-что для беженцев, для людей без виз, как сделать так, чтобы больше людей могло прибыть сюда за помощью. Так многие отчаянно нуждаются в помощи.



Странам Европы следует прекратить покупку российских нефти и газа. Таким образом, они только инвестируют в войну, во все то насилие. Очень важно изолировать россию от всего. Однажды это может случиться с вашей страной, никогда нельзя знать точно.



Я постился в инстаграме о прекращении российского спорта. Я не хочу, чтобы их футболисты перестали играть в Лиге чемпионов и тому подобное, но чем больше будет санкций, тем выше шанс, что это заставит людей высказать свое мнение и сказать: «Ок, мы должны остановить это вместе», – сказал Зинченко.