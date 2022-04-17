ГАБОВДА – о Ракицком: «Контракт заканчивается, можно и в Украину вернуться»

Украинский легионер «Дуклы» Юрий Габовда поделился мнением о позиции Ярослава Ракицкого.



«Он уехал в «Зенит», когда у нас в Украине уже была война, все его «забакланили», а эта война продолжается 8 лет. И уже сейчас, когда у него заканчивался контракт с «Зенитом» и с ним его продлевать не хотели, он воспользовался ситуацией, расторг контракт и начал высказывать позицию. А где ты был раньше?



Есть ребята, которые знают его лучше, высказываются о том, какой он пацан. Может быть, я этого не знаю, но у меня есть своя позиция по этому поводу. Сейчас, когда увидел, что начали бомбить всю Украину, решил высказать свое видение и уйти из клуба. Контракт заканчивается, можно пойти и в Украину вернуться...», – сказал Габовда.

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