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ГАБОВДА – о Ракицком: «Контракт заканчивается, можно и в Украину вернуться»

Украинский футболист считает, что Ярослав удачно выбрал момент

  • 17.04.2022 20:31
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ГАБОВДА – о Ракицком: «Контракт заканчивается, можно и в Украину вернуться»
© ФК Торпедо-БелАЗ. Юрий Габовда

Украинский легионер «Дуклы» Юрий Габовда поделился мнением о позиции Ярослава Ракицкого.
 
«Он уехал в «Зенит», когда у нас в Украине уже была война, все его «забакланили», а эта война продолжается 8 лет. И уже сейчас, когда у него заканчивался контракт с «Зенитом» и с ним его продлевать не хотели, он воспользовался ситуацией, расторг контракт и начал высказывать позицию. А где ты был раньше?
 
Есть ребята, которые знают его лучше, высказываются о том, какой он пацан. Может быть, я этого не знаю, но у меня есть своя позиция по этому поводу. Сейчас, когда увидел, что начали бомбить всю Украину, решил высказать свое видение и уйти из клуба. Контракт заканчивается, можно пойти и в Украину вернуться...», – сказал Габовда.

Источник — FootballHub

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