КЛИЧКО: «Если будет нужно, игроки Динамо и Шахтера могут взять оружие»

«Вечный» чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, а также киевский городской голова Виталий Кличко рассказал о своем отношении к выезду «Динамо» и «Шахтера» за границу.

«По-разному можно трактовать эту ситуацию. Каждый должен реализовывать и прилагать к победе максимум, что он может сделать. У людей культуры есть свой фронт. Если человек может максимально обратить внимание и быть полезным стране, он должен этим пользоваться. Убежден, что сборная может обратить внимание, собрать деньги и поднять сообщество. Потому что у спорта нет границ, границ. Спорт в силах изменить мир.

Кто-то будет говорить: «Вместо того чтобы играть в футбол, взяли бы оружие и защищали». Я убежден, что, если будет критическая ситуация, ребята смогут взять оружие и защищать страну. Но на сегодняшний момент они могут сделать то, что другие не могут сделать.

Крайне важно внимание всего мира и поддержка. Мы понимаем, что без поддержки нам будет очень тяжело», – сказал Кличко.

