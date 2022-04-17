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Селтик – Рейнджерс – 1:2. Драматичное дерби. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты полуфинала Кубка Шотландии

  • 17.04.2022 19:56
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Селтик – Рейнджерс – 1:2. Драматичное дерби. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся полуфинальный матч  Кубка Шотландии по футболу. 
 
«Селтик» на «Хэмпден Парк» в дополнительное время уступил «Рейнджерс». Судьбу матча решил автогол шведского защитника Карла Старфельта.
 
В финале «Рейнджерс» сыграет против «Хартс». Встреча состоится 21 мая.
 
Кубок Шотландии. 1/2 финала

«Селтик» – «Рейнджерс» – 1:2
Голы: 1:0 – 64 Тэйлор, 1:1 – 78 Арфилд, 1:2 – 114, автогол Старфельт.

Источник — Sport.ua

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