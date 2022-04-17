Селтик – Рейнджерс – 1:2. Драматичное дерби. Видео голов и обзор матча

Состоялся полуфинальный матч Кубка Шотландии по футболу.
«Селтик» на «Хэмпден Парк» в дополнительное время уступил «Рейнджерс». Судьбу матча решил автогол шведского защитника Карла Старфельта.
В финале «Рейнджерс» сыграет против «Хартс». Встреча состоится 21 мая.
Кубок Шотландии. 1/2 финала
«Селтик» – «Рейнджерс» – 1:2
Голы: 1:0 – 64 Тэйлор, 1:1 – 78 Арфилд, 1:2 – 114, автогол Старфельт.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.