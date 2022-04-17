Руслан Фомин рассказал об оккупации родного села: «Сейчас там голод»

Форвард «Металлиста» Руслан Фомин рассказал о том, что в его родном селе сейчас находятся российские оккупанты, которые, как всегда, принесли голод и проблемы.

«Я из Русской Лозовой, это в 20 километрах от Белгорода. Сейчас там русские солдаты, бомжи, можно сказать, учитывая, как они выглядят. Там закрыли въезд со стороны Харькова, ни уехать, ни заехать. Сейчас там просто голод, хлеба нет, нет воды».

«Люди просто доедают то, что осталось в погребе. В остальном в этом «русском мире», у «освободителей», которые к нам пришли, нищета», – сказал Фомин.