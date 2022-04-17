Руслан ФОМИН: «Россиян даже орками не назовешь»

Игрок «Металлиста» Руслан Фомин рассказал, как его семья покидала охваченный войной Харьков, а также о своем отношении к россиянам.

«Моя мама, теща, моя семья, жена с ребенком жили в подвале. Там они спали и ели. Боженька помог, что удалось выехать как раз в тот день, когда на площадь прилетела ракета. Это было второго марта, на мой день рождения. Я просил у Бога, чтобы моим лучшим подарком было то, что моя семья с родителями выехали.

Россиян даже орками не назовешь. Сложно даже какое-то слово подобрать, чтобы описать то, что они творили в Буче и творят сейчас. Все эти годы они бесились от зависти, какая у нас процветающая страна, как мы цвели, цветем и будем цвести. У нас все будет еще лучше, а они от зависти просто сдохнут», — сказал Фомин.