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Руслан ФОМИН: «Россиян даже орками не назовешь»

Форвард «Металлиста» высказался о зверствах россиян в Украине

  • 17.04.2022 12:49
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Руслан ФОМИН: «Россиян даже орками не назовешь»
© ФК Металлист. Руслан Фомин

Игрок «Металлиста» Руслан Фомин рассказал, как его семья покидала охваченный войной Харьков, а также о своем отношении к россиянам.

«Моя мама, теща, моя семья, жена с ребенком жили в подвале. Там они спали и ели. Боженька помог, что удалось выехать как раз в тот день, когда на площадь прилетела ракета. Это было второго марта, на мой день рождения. Я просил у Бога, чтобы моим лучшим подарком было то, что моя семья с родителями выехали.

Россиян даже орками не назовешь. Сложно даже какое-то слово подобрать, чтобы описать то, что они творили в Буче и творят сейчас. Все эти годы они бесились от зависти, какая у нас процветающая страна, как мы цвели, цветем и будем цвести. У нас все будет еще лучше, а они от зависти просто сдохнут», — сказал Фомин.

Источник — Футбол 1/2/3

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