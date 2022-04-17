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Португальские СМИ: Яремчук забивает мало, но сильным соперникам

У Романа 9 голов в сезоне

  • 17.04.2022 12:18
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Португальские СМИ: Яремчук забивает мало, но сильным соперникам
© twitter.com/SLBenfica

Ведущий португальский сайт A Bola перед сегодняшним топ-матчем тура чемпионата Португалии «Спортинг» - «Бенфика» выделяет украинского форварда гостей Романа Яремчука.

Журналисты считают, что Яремчук свой дебютный сезон проводит достаточно слабо, забив всего 9 голов за 40 матчей.

Однако эксперты отмечают, что Роман в последнее время забивает только сильным соперникам: три последних мяча украинец оформил в ворота «Ливерпуля», «Аякса» и «Порту».

Для «Бенфики» важен матч против «Спортинга»: в случае победы Орлы еще смогут побороться за 2-е место.

Источник — A Bola

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