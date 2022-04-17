Известный украинский комментатор вступил в ряды ВСУ

Известный украинский футбольный комментатор Вадим Скичко мобилизировался в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил его коллега Роман Бебех.
Также сам Скичко опубликовал фото в военной форме и написал: «Вооружайте Украину сейчас!».
#ArmUkraineNow pic.twitter.com/7H1VfvNMkl— Вадим Скічко (@VadymSkichko) April 16, 2022
Источник — Sport.ua
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А Вацко с Цыгаником? Догадываюсь...
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