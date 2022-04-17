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Известный украинский комментатор вступил в ряды ВСУ

Вадим Скичко будет защищать Украину от орков

  • 17.04.2022 11:35
  • 2442 просмотра
  • 2 комментария
Известный украинский комментатор вступил в ряды ВСУ
© instagram.com/vadym_skichko

Известный украинский футбольный комментатор Вадим Скичко мобилизировался в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил его коллега Роман Бебех.

Также сам Скичко опубликовал фото в военной форме и написал: «Вооружайте Украину сейчас!».

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    online
    amg43, 17.04.2022 11:53
    +1
    В Днепре в Старгороде комментировал всегда Шахтёр в Еврокубках, очень круто комментировал и атмосфера в заведении благодаря ему была отличная. Удачи
    Ссылка
    online
    Leo Leo, 17.04.2022 11:53
    +1
    Красавец!
    А Вацко с Цыгаником? Догадываюсь...
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