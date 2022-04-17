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Кривбасс объявил о проведении благотворительного аукциона в помощь ВСУ

Лотом стала памятная футболка Евгения Боровика

  • 17.04.2022 06:00
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Кривбасс объявил о проведении благотворительного аукциона в помощь ВСУ
© ФК Кривбасс. Евгений Боровик

Криворожский «Кривбасс» объявил о проведении благотворительного аукциона.

На продажу выставлена памятная футболка голкипера Евгения Боровика, в которой он забил гол с игры. Это произошло в октябре 2010 года, когда Евгений выступал за «Кривбасс». Кстати, Боровик остается единственным голкипером, забившим с игры в элите украинского футбола.

Все вырученные средства пойдут на помощь ВСУ.

Источник — Sport.ua

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