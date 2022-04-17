Кривбасс объявил о проведении благотворительного аукциона в помощь ВСУ

Криворожский «Кривбасс» объявил о проведении благотворительного аукциона.
На продажу выставлена памятная футболка голкипера Евгения Боровика, в которой он забил гол с игры. Это произошло в октябре 2010 года, когда Евгений выступал за «Кривбасс». Кстати, Боровик остается единственным голкипером, забившим с игры в элите украинского футбола.
Все вырученные средства пойдут на помощь ВСУ.
Источник — Sport.ua
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