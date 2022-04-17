Ринат АХМЕТОВ: «Верю, что мы отстроим Украину после нашей победы»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов выразил уверенность, что Украина будет отстроена после нашей победы.

«Мариуполь — это мировая трагедия и мировой пример героизма. Для меня Мариуполь был и всегда будет украинским городом. Я верю, что наши храбрые солдаты будут защищать город, хотя я понимаю, как им тяжело. Мои амбиции – вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь могла конкурировать на мировых рынках как и раньше.

Нам, конечно, нужна беспрецедентная программа международной реконструкции, такой себе план Маршалла для Украины. Я верю, что мы отстроим свободную, европейскую, демократическую и успешную Украину после нашей победы в этой войне».