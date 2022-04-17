Ястремская / Киченок – Мухаммад / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 апреля в Эшвилле продолжается матчевая встреча Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные США и Украины по теннису.
В решающем пятом матче на корты выйдут пары. Честь украинского флага будут защищать Людмила Киченок и Даяна Ястремская, за американок сыграют Эйжа Мухаммад и Джессика Пегула.
Встреча начнется не ранее 00:20 по Киеву.
После четырех матчей счет равный 2:2.
Источник — Sport.ua
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