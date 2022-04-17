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Ястремская / Киченок – Мухаммад / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию решающего матча Квалификации Кубка Билли Джин Кинг

  • 17.04.2022 00:07
  • 1310 просмотров
  • 3 комментария
Ястремская / Киченок – Мухаммад / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Даяна Ястремская

16 апреля в Эшвилле продолжается матчевая встреча Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные США и Украины по теннису.
 
В решающем пятом матче на корты выйдут пары. Честь украинского флага будут защищать Людмила Киченок и Даяна Ястремская, за американок сыграют Эйжа Мухаммад и Джессика Пегула.
 
Встреча начнется не ранее 00:20 по Киеву. 
 
После четырех матчей счет равный 2:2.

📺 Видеотрансляция
📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vik_77, 17.04.2022 00:17 (изменен)
    +4
    Після вчорашнього дня 2:0 мало хто вірив, що буде камбек. То ж і зараз давайте не будем вірити в зіграну американську пару. Просто нам ця перемога зараз потрібніша
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    online
    Spectra, 17.04.2022 00:09 (изменен)
    +4
    Сделайте это ради всей Украины!
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    online
    Vladlen, 17.04.2022 00:13
    +2
    У американок пара сыгранная, а у нас будут в первый раз играть, это не очень хорошо, но Даяна сейчас на подъеме и должна тянуть.
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