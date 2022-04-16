Катарина Завацкая – Шелби Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 апреля в Эшвилле продолжается матчевая встреча Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные США и Украины по теннису.
В четвертом матче на корты выйдут Катарина Завацкая (№201 WTA) и Шелби Роджерс (№46 WTA). Ранее девушки между собой не играли.
Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
После трех матчей американки ведут со счетом 2:1.
Источник — Sport.ua
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