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Катарина Завацкая – Шелби Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

  • 16.04.2022 22:02
  • 458 просмотров
  • 1 комментарий
Катарина Завацкая – Шелби Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

16 апреля в Эшвилле продолжается матчевая встреча Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные США и Украины по теннису.
 
В четвертом матче на корты выйдут Катарина Завацкая (№201 WTA) и Шелби Роджерс (№46 WTA). Ранее девушки между собой не играли.
 
Встреча начнется в 22:00 по Киеву
 
После трех матчей американки ведут со счетом 2:1.

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 16.04.2022 22:01
    0
    Катя вперёд! В сборной любой может обыграть любую.
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