Катарина Завацкая – Шелби Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 апреля в Эшвилле продолжается матчевая встреча Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные США и Украины по теннису.



В четвертом матче на корты выйдут Катарина Завацкая (№201 WTA) и Шелби Роджерс (№46 WTA). Ранее девушки между собой не играли.



Встреча начнется в 22:00 по Киеву.



После трех матчей американки ведут со счетом 2:1.