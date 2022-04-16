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Не только Мудрик. Брентфорду интересен молодой игрок Днепра-1

Егор Ярмолюк может перебраться в Англию

  • 16.04.2022 20:25
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Не только Мудрик. Брентфорду интересен молодой игрок Днепра-1
© scdnipro1.com.ua

По информации ТаТоТаке, клуб АПЛ «Брентфорд» заинтересован в полузащитнике «Днепра-1» Егоре Ярмолюке.

Ранее 18-летний игрок признавался одним из самых перспективных футболистов Европы. Контракт Егора завершается через год.

В сезоне 2021/22 Ярмолюк провел 9 матчей и забил 1 гол.

Ранее стало известно, что «Брентфорд» нацелен на вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

Источник — ТаТоТаке

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