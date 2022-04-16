Не только Мудрик. Брентфорду интересен молодой игрок Днепра-1

По информации ТаТоТаке, клуб АПЛ «Брентфорд» заинтересован в полузащитнике «Днепра-1» Егоре Ярмолюке.
Ранее 18-летний игрок признавался одним из самых перспективных футболистов Европы. Контракт Егора завершается через год.
В сезоне 2021/22 Ярмолюк провел 9 матчей и забил 1 гол.
Ранее стало известно, что «Брентфорд» нацелен на вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.
Источник — ТаТоТаке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.