Игорь ЦЫГАНЫК: «В УПЛ нужно иметь хотя бы восемь команд»

Журналист Игорь Цыганык уверен, что если новый сезон УПЛ начнется, то в нем должно быть как минимум восемь команд.

«В случае, когда наступит мир в Украине, то точно будет хотя бы 8 клубов в УПЛ. Потому что это требование УЕФА - хотя бы 8 клубов для полноценного чемпионата. Если будет 8 команд, то можно, например, сыграть в четыре круга. Если удастся стартовать только в сентябре, то три круга».

«Но важно в элите иметь хотя бы восемь клубов, иначе не получим признание УЕФА и возможность выступать в еврокубках».

«Нужно будет допускать всех, кто хочет играть в УПЛ», - сказал Цыганык.