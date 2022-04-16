Перед матчем с Баварией. Боруссия Д забила шесть голов

«Боруссия» Дортмунд перед ключевым матчем следующего тура с «Баварией» сумела разгромить «Вольфсбург» со счетом 6:1.
Дортмундская команда отстает от «Баварии» на 6 пунктов.
Чемпионат Германии. 30-й тур
Боруссия Д - Вольфсбург 6:1
Голы: Роте, 24, Витсель, 26, Аканджи, 28, Джан, 35, Холанд, 38, 54 - Баку, 81
Фрайбург - Бохум 3:0
Голы: Кублер, 5, Саллаи, 16, 53
Аугсбург - Герта 0:1
Гол: Сердар, 49
Майнц - Штутгарт 0:0
Источник — Sport.ua
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