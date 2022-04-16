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Перед матчем с Баварией. Боруссия Д забила шесть голов

Интрига в Бундеслиге еще жива

  • 16.04.2022 18:25
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Перед матчем с Баварией. Боруссия Д забила шесть голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Боруссия» Дортмунд перед ключевым матчем следующего тура с «Баварией» сумела разгромить «Вольфсбург» со счетом 6:1.

Дортмундская команда отстает от «Баварии» на 6 пунктов.

Чемпионат Германии. 30-й тур

Боруссия Д - Вольфсбург 6:1
Голы: Роте, 24, Витсель, 26, Аканджи, 28, Джан, 35, Холанд, 38, 54 - Баку, 81

Фрайбург - Бохум 3:0
Голы: Кублер, 5, Саллаи, 16, 53

Аугсбург - Герта 0:1
Гол: Сердар, 49

Майнц - Штутгарт 0:0

Источник — Sport.ua

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