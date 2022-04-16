Скрипник может перебраться тренировать в Польшу

По информации ТаТоТаке, наставник «Зари» Виктор Скрипник с нового сезона может возглавить польскую команду «Погонь», которая сейчас ведет борьбу за титул.
Сообщается, что в услугах тренера «Погони» Косты Руньяича заинтересована «Легия», поэтому клуб начал поиск возможных кандидатов на замену.
Скрипник входит в их число.
Контракт тренера с «Зарей» завершается летом, поэтому уже сейчас специалист может искать себе новую команду.
Источник — ТаТоТаке
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