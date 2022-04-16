Снигур проиграла в полуфинале турнира ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур проиграла в полуфинале хардового турнира ITF во французском Кальви.
20-летняя украинка в двух сетах уступила хозяйке соревнований Тессе Андрианяфитримо.
Кальви. 1/2 финала
Тесса Андрианяфитримо (Франция) – Дарья Снигур (Украина, 2) – 7:5, 6:2
Источник — Sport.ua
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