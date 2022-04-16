Тренер Подолья: Игрокам, не вернувшимся в Украину, дадим оценку после войны

Главный тренер клуба Первой лиги «Подолье» Виталий Костышин высказал свое мнение касательно футболистов команды, не вернувшихся в Украину из заграничных сборов во время войны. Наставник еще поделился тем, как клуб помогает украинцам в тяжелое для страны время.

«Оценивать сейчас не нужно. У каждого есть своя жизнь. У меня есть свое мнение, но я его оставлю при себе. Позже, когда мі победим и закончится этот страх, мы сможем сесть и давать оценки. Не время разбираться, кто прав, а кто нет.

Сейчас всем нужны деньги, чтобы содержать свои семьи. У наших футболистов родители и родственники, в тех местах, где были полномасштабные боевые действия, остались без работы. Поэтому у каждого есть свое мнение.

Мы поддерживали наших людей, в первую очередь, питанием и вещами первой необходимости. Мы передавали для переселенцев и военных гуманитарную помощь из Польши. Конечно, хотелось бы больше. Работаем над этим.

Я не люблю рассказывать о том, что, кому и сколько мы передали. Мы помогаем, и все об этом знают. Хвастаться этим я не хочу», - сказал Костышин.