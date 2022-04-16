Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярмоленко останется в Европе и будет конкурентоспособным»

Известный украинский журналист Игорь Цыганик заявил, что вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко после завершения этого сезона не подпишет новый контракт с клубом, впрочем, останется в Европе.

«Не думаю, что летом «Вест Хэм» предложит Ярмоленко контракт на нынешних условиях. Впрочем, я уверен, что у Ярмоленко будет возможность по окончании контракта с «Вест Хэмом» поиграть на очень высоком уровне. У него будут предложения из европейских клубов, где он сможет продолжить свою карьеру.

Я ему этого желаю, но сейчас говорить об этом сложно. Мы общались с Андреем в последние дни. Говорили исключительно о ситуации, которая сейчас сложилась в Украине. Он сильно переживает, но это придает ему силы. Он регулярно забивает за «Вест Хэм», включается, выполняет свою важную миссию. Все наши игроки за границей должны постоянно напоминать, что у нас идет война, что мы защищаем и нуждаемся в помощи.

Я не уверен, что сейчас Ярмоленко думает о том, где он продолжит карьеру, но уверен, что он останется в Европе и будет там конкурентоспособным», — сказал Цыганик.