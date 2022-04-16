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Игорь ЛЕОНОВ: «В 2014 году не мог поверить в происходящее»

Наставник винницкой «Нивы» - о войне в Украине

  • 16.04.2022 13:37
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Игорь ЛЕОНОВ: «В 2014 году не мог поверить в происходящее»
© ФК Нива Винница. Игорь Леонов

Главный тренер винницкой «Нивы» Игорь Леонов поделился своим мнением по поводу войны в Украине:

«Для меня большое горе то, что сейчас происходит в Мариуполе. У меня в этом городе много друзей и знакомых. Я работал там два года. Очень переживаю за всех. К счастью, все мои друзья и знакомые живы и здоровы. Мариуполь – это мой самый любимый город.

Я родился в Крыму, жил в Донецке. В 2014 году я не мог поверить в происходящее. Оказалось, что это начало войны. Конечно, Крым и Донбасс – это Украина. Я уверен в нашей победе и независимости. Слава Украине!».

Источник — ТК Футбол

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