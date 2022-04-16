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ПАНКОВ: «Бомбардировки Киева из Беларуси стали ужасом для Милевского»

Агент Артема Милевского – о реакции форварда на войну

  • 16.04.2022 13:07
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ПАНКОВ: «Бомбардировки Киева из Беларуси стали ужасом для Милевского»
© Футбол 1/2/3. Александр Панков

Агент Артема Милевского Александр Панков рассказал о реакции форварда на войну в Украине:

– Чем сейчас занимается Милевский, вы с ним общаетесь?
– Да, мы с ним говорили по телефону буквально за пол часа до нашего интервью. У него все нормально, он находится в Киеве и считает, что это самое безопасное место в Украине. Он помогает людям, чем может и пытается держать хвост пистолетом. Недавно с Алиевым ездил на матч звезд украинского футбола против команды ВСУ. Артем не ведет каких-либо активных действий в соцсетях и СМИ, но он этого никогда и не предпринимал.

– Какое у него настроение? В начале войны видел видео, где он был очень расстроен и чуть не плакал.
– Артем – миролюбивый человек. Очень многие приняли его видео за некую слабость. Но здесь нужно хорошо знать Артема, он очень сентиментальный человек. В его ситуации никто из нас не был. Он и белорус, и украинец. При этом из Беларуси, почти из Бреста, где он отдал столько сил и нервов, запускают ракеты по Украине и убивают людей.

У Милевского там живут отец, мать, родная сестра, и он просто не понимал, как такое может происходить. Ладно россияне – они идиоты. Но как из Беларуси может бомбиться Киев? Для него это стало ужасом. Сейчас у Артема все хорошо, и надеюсь, он принесет пользу Киеву, и мы еще поучаствуем в совместных проектах.

Источник — FanDay

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