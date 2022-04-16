Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Александр ЗИНЧЕНКО: «Ненавижу россиян за все, что они сделали»

Хавбек «Манчестер Сити» – о войне в Украине

  • 16.04.2022 12:09
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Ненавижу россиян за все, что они сделали»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своем отношении к россиянам:

«Это ужас. То, какие вещи они делали – шок для всего мира. Ужасные, страшные вещи. Они убивали наших гражданских, наших детей. Они насиловали наших женщин и девушек. Они убивали собак и даже ели их. Я даже не знаю, как описать то, что я чувствую к ним.

Я так ненавижу их за все, что они сделали с украинскими людьми и с Украиной. И я ненавижу людей в россии, которые пытаются убедить других в том, что это все – пропаганда. Это стыд. Как они могут это говорить? Люди присылали мне настоящие фото, подлинные факты. Тела погибших лежали на земле в течение 2 недель. Они должны за это ответить.

Есть люди по 50-60 лет, которые смотрят только телевидение, которое лжет им годами. Я видел, как российские граждане спрашивают, поддерживают ли они действия их президента. Они отвечают: «Да, конечно, мы на его стороне». И когда их спрашивают, как они будут преодолевать санкции, те отвечают, что претерпят. Как таких людей можно убедить? И как такая страна может работать? Я видел цифры, которые более 70% россиян поддерживают эту катастрофу. Это невероятно, я просто не понимаю.

Но в этом разница между Украиной и россией. Поскольку я играл за границей, то слышал, что многие думают, что мы по сути одинаковы с ними. Но это далеко не так, и теперь вы можете увидеть разницу между нами. В Украине мы можем свободно говорить, свободно думать, и так будет дальше, когда мы отстроим нашу страну».

Источник — The Guardian

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