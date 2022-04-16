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Богдан ВЬЮННИК: «Горжусь прославлять Украину на международной арене»

Молодой форвард «Шахтера» перебрался в «Цюрих»

  • 16.04.2022 11:15
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Богдан ВЬЮННИК: «Горжусь прославлять Украину на международной арене»
© ФК Шахтер. Богдан Вьюнник

Нападающий «Шахтера», выступавший в аренде за «Мариуполь», Богдан Вьюнник рассказал о своей новой аренде в швейцарский «Цюрих», за который футболист будет играть до конца текущего сезона. 

«В команде меня приняли хорошо. Каждый оказывает максимальную помощь и поддержу. Интересуются о судьбе моих близких и ситуации в стране. Это невероятные люди, которым я очень благодарен. 

Что касается трансфера, то это было совместное решение с руководством «Шахтера». Оно продиктовано тем, чтобы как можно больше людей видели украинцев заграницей и знали, что происходит у нас в стране. 

Я невероятно горжусь тем, что я украинец и готов прославлять нашу страну на международной арене. Слава Украине!» — сказал Вьюнник.

Отметим, что Вьюнник является воспитанником «Шахтера». Нынешний сезон футболист начал в аренде в «Мариуполе». В первой части сезона 19-летний футболист провел за команду 11 матчей в УПЛ и забил 1 гол. 

Источник — Футбол 1/2/3

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