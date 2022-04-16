Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Александр ЗИНЧЕНКО: «Круг друзей в россии уменьшился практически до нуля»

Хавбек «Манчестер Сити» – о войне с россией

  • 16.04.2022 09:46
  • 536 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ЗИНЧЕНКО: «Круг друзей в россии уменьшился практически до нуля»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о том, что перестал общаться с большинством знакомых из россии после начала войны:

«У меня есть друзья там, маленький круг, но сейчас он уменьшился практически до нуля. Я так разочарован. Ребята, которых я знаю, звонили мне в самом начале вторжения, писали: «Мне так жаль, но мы не можем ничего сделать». Конечно, вы можете. Если вы молчите, значит, поддерживаете то, что происходит в Украине, и я не понимаю, почему.

Возможно, они напуганы, потому что видят в соцсетях, как россиян забирают в тюрьмы из-за протестов. Но посмотрите на футболистов или кого-нибудь с большой аудиторией. Можете ли вы поверить, если кто-нибудь из них запостит слова: «Друзья, мы против войны, нужно ее остановить», – вы можете поверить, что их арестуют? Конечно, этого не сделают. Позор, что они ничего не говорят».

Источник — The Guardian

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    veter, 16.04.2022 10:17
    -1
    А когда они появились? В 2015 после перехода в Уфу...
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