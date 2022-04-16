Тренер Сампдории: «Супряга добился прогресса»

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло в преддверии матча Серии А против «Салернитаны» (16 апреля) рассказал о прогрессе украинского форварда Владислава Супряги:
«Я должен сказать, что за последний период он добился прогресса. Он глубже погрузился в команду и нашу жизнь, стал более злым. Я вижу, что он стал лучше».
После перехода в «Сампдорию» в январе Супряга принял участие всего в одном матче генуэзского клуба.
Источник — Tuttomercatoweb
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