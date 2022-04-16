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Тренер Сампдории: «Супряга добился прогресса»

Марко Джампаоло – об украинском форварде «Сампдории»

  • 16.04.2022 08:44
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Тренер Сампдории: «Супряга добился прогресса»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Джампаоло

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло в преддверии матча Серии А против «Салернитаны» (16 апреля) рассказал о прогрессе украинского форварда Владислава Супряги:

«Я должен сказать, что за последний период он добился прогресса. Он глубже погрузился в команду и нашу жизнь, стал более злым. Я вижу, что он стал лучше».

После перехода в «Сампдорию» в январе Супряга принял участие всего в одном матче генуэзского клуба.

Источник — Tuttomercatoweb

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