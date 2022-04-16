ЗИНЧЕНКО: «Пеп и Фернандиньо каждый день спрашивают, как дела в Украине»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о том, какую поддержку получает от «Манчестер Сити» во время войны в Украине:

«В Питерборо на глазах были слезы. Не могу описать, что я чувствовал внутри. Ощущение той поддержки – я так гордился, что я украинец. Я был так благодарен людям, которые это сделали и продолжают делать. Со стороны менеджера (Пеп Гвардиола – прим.) и Фернандиньо было очень любезно дать мне возможность быть капитаном. До сих пор каждый день они приходят и спрашивают меня, какая ситуация в Украине и как я чувствую себя.

Тренировки? Психологически тяжело, потому что я до сих пор думаю об Украине и наших людях. Но футбол – тоже моя жизнь, и это то, что доставляет мне наибольшее удовольствие, поэтому я стараюсь фокусироваться на матче, когда играю. Это непросто, сначала было практически невозможно, но я приспосабливаюсь. Однако не могу сказать, что в то же время я не думаю об Украине».