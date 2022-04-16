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Роберто Де Дзерби назван лучшим тренером года в Италии

Главный тренер «Шахтера» стал обладателем премии Энцо Беарзота

  • 16.04.2022 06:06
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Роберто Де Дзерби назван лучшим тренером года в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби стал победителем премии Энцо Беарзота.

Приз вручается лучшему итальянскому тренеру по итогам голосования жюри под председательством президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины.

42-летний коуч донецкого клуба Роберто Де Дзерби отреагировал на новость так:

«Это престижная награда, которая делает меня очень счастливым в трудную минуту. Для меня гордость представлять Италию за рубежом, и я надеюсь, что мне удалось это продемонстрировать своим профессионализмом и такими ценностями, как солидарность и альтруизм, которые всегда характеризовали нашу страну».

Наставник донецкой команды получит свою награду 16 мая в Национальном олимпийском комитете Италии.

Источник — Sport.ua

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