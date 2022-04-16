Роберто Де Дзерби назван лучшим тренером года в Италии

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби стал победителем премии Энцо Беарзота.

Приз вручается лучшему итальянскому тренеру по итогам голосования жюри под председательством президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины.

42-летний коуч донецкого клуба Роберто Де Дзерби отреагировал на новость так:

«Это престижная награда, которая делает меня очень счастливым в трудную минуту. Для меня гордость представлять Италию за рубежом, и я надеюсь, что мне удалось это продемонстрировать своим профессионализмом и такими ценностями, как солидарность и альтруизм, которые всегда характеризовали нашу страну».

Наставник донецкой команды получит свою награду 16 мая в Национальном олимпийском комитете Италии.