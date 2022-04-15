Шахтер близок к продаже бразильского форварда в Зальцбург

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Шахтер» и «Зальцбург» близки к соглашению о трансфере форварда Фернандо.

Игрок должен перебраться в австрийскую команду с 1 июля.

Известно, что из-за войны в Украине «Шахтер» и другие клубы вынуждены думать над массовой продажей футболистов для выживания.

23-летний Фернандо в сезоне 2021/22 забил 8 голов и сделал 2 ассиста.