Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Франческо БАРАНКА: «Когда твой друг болеет, ты сразу едешь его навестить»

Итальянец считает своей миссией рассказать миру о войне в Украине

  • 15.04.2022 19:30
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Франческо БАРАНКА: «Когда твой друг болеет, ты сразу едешь его навестить»
© УАФ. Франческо Баранка

Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка высказался о своем возвращении в Украину во время войны в нашем государстве.

«Когда твой друг болеет, ты сразу едешь его навестить. Приехать в Украину и поддержать вас в этой войне – это самое малое, что я мог сделать. Если ты не живешь в Украине, тебе сложно вообразить всю трагичность беды, которую натворила война здесь. То, что рассказал и показал мне Андрей Павелко, меня шокировало. Теперь моя миссия – рассказать об этой агрессии в Европе. Всем, кто до сих пор этого не осознал», - сказал Баранка.

Источник — Футбол 1/2/3

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