Франческо БАРАНКА: «Когда твой друг болеет, ты сразу едешь его навестить»

Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка высказался о своем возвращении в Украину во время войны в нашем государстве.

«Когда твой друг болеет, ты сразу едешь его навестить. Приехать в Украину и поддержать вас в этой войне – это самое малое, что я мог сделать. Если ты не живешь в Украине, тебе сложно вообразить всю трагичность беды, которую натворила война здесь. То, что рассказал и показал мне Андрей Павелко, меня шокировало. Теперь моя миссия – рассказать об этой агрессии в Европе. Всем, кто до сих пор этого не осознал», - сказал Баранка.