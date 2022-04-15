Днепр-1 хочет за Довбика 20 миллионов. Один из претендентов - Торино

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» планирует выручить за форварда Артема Довбика около 20 миллионов евро.

Одним из претендентов сейчас является итальянский «Торино».

Не факт, что туринцы готовы уплатить именно такую сумму, но ситуация в Украине вынуждает клубы УПЛ идти на существенные скидки, чтобы иметь деньги для выживания.

В сезоне 2021/22 Артем забил в УПЛ 14 голов.