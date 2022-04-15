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Днепр-1 хочет за Довбика 20 миллионов. Один из претендентов - Торино

Форвард дорого обойдется новому клубу

  • 15.04.2022 19:45
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Днепр-1 хочет за Довбика 20 миллионов. Один из претендентов - Торино
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» планирует выручить за форварда Артема Довбика около 20 миллионов евро.

Одним из претендентов сейчас является итальянский «Торино».

Не факт, что туринцы готовы уплатить именно такую сумму, но ситуация в Украине вынуждает клубы УПЛ идти на существенные скидки, чтобы иметь деньги для выживания.

В сезоне 2021/22 Артем забил в УПЛ 14 голов.

Источник — Циганик LIVE

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