Днепр-1 хочет за Довбика 20 миллионов. Один из претендентов - Торино

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» планирует выручить за форварда Артема Довбика около 20 миллионов евро.
Одним из претендентов сейчас является итальянский «Торино».
Не факт, что туринцы готовы уплатить именно такую сумму, но ситуация в Украине вынуждает клубы УПЛ идти на существенные скидки, чтобы иметь деньги для выживания.
В сезоне 2021/22 Артем забил в УПЛ 14 голов.
Источник — Циганик LIVE
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