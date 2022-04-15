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РАССКАЗОВА: «Мои родные в россии поверили, что это не «спецоперация»

Натурализованная россиянка – о войне, которую начала её малая родина

  • 15.04.2022 18:05
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РАССКАЗОВА: «Мои родные в россии поверили, что это не «спецоперация»
© Украинский биатлон. Анастасия Рассказова

Биатлонистка сборной Украины Анастасия Рассказова рассказала о войне с россией.

«Мы имели собственную комнату на базе в Чернигове, мы ее обустраивали, что-то докупали – те же вещи, велосипеды, лыжи, кроссовки, инвентарь. Были определенные сбережения. Ну, сбережения – это такое дело. Главное – все живы и здоровы. Но трудно осознать, что все так случилось, что место, где ты жил, где готовился, где обустраивал свою жизнь... Причем там не только я жила, но и Надежда Белкина, Дарья Блашко, другие девушки, много спортсменок. Даже сейчас все еще тяжело. Просто некуда даже вернуться.

Мои родные, конечно, приняли мое решение. Но им было тяжело. Они переживают за меня, за ситуацию, которая происходит сейчас у нас, что происходит между странами. Сначала по телевизору показывали, что это «спецоперация», ничего такого, но когда все это произошло на лыжной базе, когда я им снимала фотографии, они поверили.

Они боялись за меня, боялись и переживали за моего парня. Переживали, что мы сейчас находимся здесь, а во Львове совсем недалеко стреляли. Мама очень переживала. Сейчас спокойнее, потому что здесь я в безопасности, и никто никого не тронет.

Моя позиция очень отрицательная по отношению ко всему происходящему. У многих людей просто разрушена жизнь. Также дети своих родителей, они их теряют, на их глазах убивают. Это не передать словами, пожалуй, и не понять», - сказала Рассказова.

Источник — Суспильне спорт

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