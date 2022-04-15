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Андрей ТЛУМАК: «Мы на 100% знаем, что победим в войне»

Наставник «Карпат» уверен в успехе ВСУ

  • 15.04.2022 15:57
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Андрей ТЛУМАК: «Мы на 100% знаем, что победим в войне»
© bfootball.com.ua. Андрей Тлумак

Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак поделился своим мнением по поводу войны в Украине:

«Наверное, сейчас много говорить не надо, потому что идет активная фаза войны. Можем только сказать, что мы, футбольный клуб «Карпаты», и лично я осуждаю российскую федерацию за вторжение в нашу страну. Больше слов, пожалуй, нет.

Мы на сто процентов знаем, что мы победим и в нашей стране будет мир. Единственное, чего очень жаль, это наших невинных людей, погибших. Хочется сказать огромное спасибо нашим воинам, которые нас защищают и делают великое дело. Благодарю вас».

Источник — ТК Футбол

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