Андрей ТЛУМАК: «Мы на 100% знаем, что победим в войне»

Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак поделился своим мнением по поводу войны в Украине:

«Наверное, сейчас много говорить не надо, потому что идет активная фаза войны. Можем только сказать, что мы, футбольный клуб «Карпаты», и лично я осуждаю российскую федерацию за вторжение в нашу страну. Больше слов, пожалуй, нет.

Мы на сто процентов знаем, что мы победим и в нашей стране будет мир. Единственное, чего очень жаль, это наших невинных людей, погибших. Хочется сказать огромное спасибо нашим воинам, которые нас защищают и делают великое дело. Благодарю вас».