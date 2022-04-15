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Роналдо официально стал владельцем Крузейро

Легендарный бразилец приобрел свой родной клуб

  • 15.04.2022 14:46
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Роналдо официально стал владельцем Крузейро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легендарный бразильский форвард Роналдо стал владельцем «Крузейро». Фактически 90% акций клуба он приобрел еще в декабре, но официально об этом сообщили только сейчас.

Приобретение 90% акций обошлось Роналдо в 70 миллионов долларов. «Крузейро» - родной клуб Роналдо, в котором он начинал свою профессиональную карьеру.

Сейчас «Крузейро» выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии, и завершил прошлый сезон на 14-м месте. Напомним, что Роналдо также является владельцем испанского «Вальядолида».

Источник — ФК Крузейро

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