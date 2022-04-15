Роналдо официально стал владельцем Крузейро

Легендарный бразильский форвард Роналдо стал владельцем «Крузейро». Фактически 90% акций клуба он приобрел еще в декабре, но официально об этом сообщили только сейчас.
Приобретение 90% акций обошлось Роналдо в 70 миллионов долларов. «Крузейро» - родной клуб Роналдо, в котором он начинал свою профессиональную карьеру.
Сейчас «Крузейро» выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии, и завершил прошлый сезон на 14-м месте. Напомним, что Роналдо также является владельцем испанского «Вальядолида».
Источник — ФК Крузейро
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