Роналдо официально стал владельцем Крузейро

Легендарный бразильский форвард Роналдо стал владельцем «Крузейро». Фактически 90% акций клуба он приобрел еще в декабре, но официально об этом сообщили только сейчас.

Приобретение 90% акций обошлось Роналдо в 70 миллионов долларов. «Крузейро» - родной клуб Роналдо, в котором он начинал свою профессиональную карьеру.

Сейчас «Крузейро» выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии, и завершил прошлый сезон на 14-м месте. Напомним, что Роналдо также является владельцем испанского «Вальядолида».