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Де Брюйне пропустит полуфинал Кубка Англии против Ливерпуля

У лидера «Манчестер Сити» повреждение лодыжки

  • 15.04.2022 11:59
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Де Брюйне пропустит полуфинал Кубка Англии против Ливерпуля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне пропустит предстоящий матч полуфинала Кубка Англии против «Ливерпуля», который состоится в субботу, 16 апреля.

Это связано с повреждением лодыжки, которое он получил во время недавнего матча Лиги чемпионов против «Атлетико» Мадрид. Точные сроки восстановления бельгийского хавбека пока что не ивестны.

Также под вопросом участие в матче против «Ливерпуля» защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

Источник — Daily Mail

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