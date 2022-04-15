Де Брюйне пропустит полуфинал Кубка Англии против Ливерпуля

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне пропустит предстоящий матч полуфинала Кубка Англии против «Ливерпуля», который состоится в субботу, 16 апреля.
Это связано с повреждением лодыжки, которое он получил во время недавнего матча Лиги чемпионов против «Атлетико» Мадрид. Точные сроки восстановления бельгийского хавбека пока что не ивестны.
Также под вопросом участие в матче против «Ливерпуля» защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.
Источник — Daily Mail
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