ХАВИ: «Допустили ошибки, которые не прощают в еврокубках»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (2:3) в четвертьфинале Лиги Европы.

«Мы хорошо выглядели, но этого оказалось недостаточно. Соперник забил пенальти, затем невероятный гол. Мы забуксовали, а они забили третий гол. Мы не могли ничего создать в атаке.

Мы контролировали мяч, но допустили ошибки, которые не прощают в еврокубках. Теперь мы должны сконцентрироваться на чемпионате.

Мы делали все, что в наших силах. Не считаем вылет провалом, однако это очень большое разочарование. Сейчас наша главная цель – попасть в Лигу чемпионов», – сказал Хави.