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ХАВИ: «Допустили ошибки, которые не прощают в еврокубках»

Наставник «Барселоны» – о вылете из Лиги Европы от «Айнтрахта»

  • 15.04.2022 05:10
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  • 1 комментарий
ХАВИ: «Допустили ошибки, которые не прощают в еврокубках»
© ФК Барселона

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (2:3) в четвертьфинале Лиги Европы.

«Мы хорошо выглядели, но этого оказалось недостаточно. Соперник забил пенальти, затем невероятный гол. Мы забуксовали, а они забили третий гол. Мы не могли ничего создать в атаке.

Мы контролировали мяч, но допустили ошибки, которые не прощают в еврокубках. Теперь мы должны сконцентрироваться на чемпионате.

Мы делали все, что в наших силах. Не считаем вылет провалом, однако это очень большое разочарование. Сейчас наша главная цель – попасть в Лигу чемпионов», – сказал Хави.

Источник — Marca

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Andrey111, 15.04.2022 05:49
    +1
    Шо вам робить в Лізі Чемпіонів, якщо в Лізі Европи всралися
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