Белорусский защитник Колоса перешел в Бастию

Защитник «Колоса» Николай Золотов перешел на правах аренды в «Бастию». В клубе второго французского дивизиона 27-летний белорус будет выступать до конца сезона, сообщает официальный сайт корсиканцев.

В составе «Колоса» Золотов выступает с прошлого года. После вторжения россии Золотов публично поддержал Украину, сравнив путина с Гитлером.

«Бастия» за 6 туров до финиша занимает 14-е место в Лиге 2.