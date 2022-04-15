Филиппов забил эффектный гол за Ригу

В поединке 6-го тура чемпионата Латвии «Рига», в составе которой выступает три украинских легионера, обыграла «Метта/Лу» - 4:0. Начало разгрому положил украинский нападающий Александр Филиппов. На 21-й минуте нападающий на линии штрафной красиво ушел от опеки защитника и пробил в верхний угол.

Отметим, что Юрий Вакулко также начал встречу в стартовом составе, а Владлен Юрченко появился на поле на последние 20 минут.

«Рига» после этой победы поднялась на второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Латвии. 6-й тур

«Рига» - «Метта/Лу» - 4:0

Голы: Филиппов, 21 (1:0). Кендыш, 27 (2:0). Рамос, 69 (3:0). Минчев, 86 (4:0).