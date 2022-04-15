Филиппов забил эффектный гол за Ригу

В поединке 6-го тура чемпионата Латвии «Рига», в составе которой выступает три украинских легионера, обыграла «Метта/Лу» - 4:0. Начало разгрому положил украинский нападающий Александр Филиппов. На 21-й минуте нападающий на линии штрафной красиво ушел от опеки защитника и пробил в верхний угол.
🔥 Noskaties spēles starp @RigaFC_Official un @FSMETTA vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 14, 2022
⚽ 21’ Filippov
⚽ 27’ Kendysh
⚽ 69’ Ramos
⚽ 86’ Minchev#OptibetVirsliga pic.twitter.com/SdE8YyALV1
Отметим, что Юрий Вакулко также начал встречу в стартовом составе, а Владлен Юрченко появился на поле на последние 20 минут.
«Рига» после этой победы поднялась на второе место в турнирной таблице.
Чемпионат Латвии. 6-й тур
«Рига» - «Метта/Лу» - 4:0
Голы: Филиппов, 21 (1:0). Кендыш, 27 (2:0). Рамос, 69 (3:0). Минчев, 86 (4:0).
Источник — Sport.ua
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