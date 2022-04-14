Сборная Украины получила новый календарь в Лиге наций

Сборная Украины получила от УЕФА новый календарь в Лиге наций. Перестановки пришлось делать из-за переноса матча плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
Полуфинал плей-офф с Шотландией состоится 1 июня, а победитель сыграет с Уэльсом 5 июня, что подвинуло даты в Лиге наций.
Новый календарь сборной Украины в Лиге наций
8 июня
Ирландия - Украина
11 июня
Украина - Армения
14 июня
Украина - Ирландия
21 сентября
Шотландия - Украина
24 сентября
Армения - Украина
27 сентября
Украина - Шотландия
О том, где сборная Украины будет проводить домашние матчи, информации пока нет.
Источник — УЕФА
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