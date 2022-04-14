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Сборная Украины получила новый календарь в Лиге наций

Матчи были перенесены на другие даты

  • 14.04.2022 17:35
  • 637 просмотров
  • 1 комментарий
Сборная Украины получила новый календарь в Лиге наций
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины получила от УЕФА новый календарь в Лиге наций. Перестановки пришлось делать из-за переноса матча плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Полуфинал плей-офф с Шотландией состоится 1 июня, а победитель сыграет с Уэльсом 5 июня, что подвинуло даты в Лиге наций.

Новый календарь сборной Украины в Лиге наций

8 июня

Ирландия - Украина

11 июня

Украина - Армения

14 июня

Украина - Ирландия

21 сентября

Шотландия - Украина

24 сентября

Армения - Украина

27 сентября

Украина - Шотландия

О том, где сборная Украины будет проводить домашние матчи, информации пока нет.

Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    дмитрий маринич, 14.04.2022 17:48 (изменен)
    0
    За 14 дней 5 игр подряд (ето если Шотландию пройдем) не многовато ли? С учётом того что без игровой практики и в хз какой форме будет зборная.
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