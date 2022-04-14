Сборная Украины получила новый календарь в Лиге наций

Сборная Украины получила от УЕФА новый календарь в Лиге наций. Перестановки пришлось делать из-за переноса матча плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Полуфинал плей-офф с Шотландией состоится 1 июня, а победитель сыграет с Уэльсом 5 июня, что подвинуло даты в Лиге наций.

Новый календарь сборной Украины в Лиге наций

8 июня

Ирландия - Украина

11 июня

Украина - Армения

14 июня

Украина - Ирландия

21 сентября

Шотландия - Украина

24 сентября

Армения - Украина

27 сентября

Украина - Шотландия

О том, где сборная Украины будет проводить домашние матчи, информации пока нет.