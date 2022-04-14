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Роман ЯРЕМЧУК: «Приятно забить Ливерпулю, но обидно покидать ЛЧ»

Команда вылетела в четвертьфинале

  • 14.04.2022 16:22
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Роман ЯРЕМЧУК: «Приятно забить Ливерпулю, но обидно покидать ЛЧ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук забил гол в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», но этого не хватило для выхода команды в полуфинал.

«Сложно играть на выезде против команды уровня «Ливерпуля», но мы показали, что у нас есть потенциал и хорошие игроки на новый сезон».

«Стадион Энфилд - особенное место для любого игрока. Хорошо, что мне удалось забить «Ливерпулю» здесь, но обидно покидать Лигу чемпионов», - сказал Яремчук.

Роман покидает нынешнюю Лигу чемпионов с тремя забитыми голами.

Источник — A Bola

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