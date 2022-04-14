Роман ЯРЕМЧУК: «Приятно забить Ливерпулю, но обидно покидать ЛЧ»

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук забил гол в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», но этого не хватило для выхода команды в полуфинал.
«Сложно играть на выезде против команды уровня «Ливерпуля», но мы показали, что у нас есть потенциал и хорошие игроки на новый сезон».
«Стадион Энфилд - особенное место для любого игрока. Хорошо, что мне удалось забить «Ливерпулю» здесь, но обидно покидать Лигу чемпионов», - сказал Яремчук.
Роман покидает нынешнюю Лигу чемпионов с тремя забитыми голами.
Источник — A Bola
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.