Роман ЯРЕМЧУК: «Приятно забить Ливерпулю, но обидно покидать ЛЧ»

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук забил гол в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», но этого не хватило для выхода команды в полуфинал.

«Сложно играть на выезде против команды уровня «Ливерпуля», но мы показали, что у нас есть потенциал и хорошие игроки на новый сезон».

«Стадион Энфилд - особенное место для любого игрока. Хорошо, что мне удалось забить «Ливерпулю» здесь, но обидно покидать Лигу чемпионов», - сказал Яремчук.

Роман покидает нынешнюю Лигу чемпионов с тремя забитыми голами.