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Александр БАБИЧ: «8 лет бомбили Донецк – это бред одного маразматика»

Украинский тренер высказался о российской пропаганде

  • 14.04.2022 14:19
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Александр БАБИЧ: «8 лет бомбили Донецк – это бред одного маразматика»
© ФК Мариуполь

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Александр Бабич высказался об уничтоженном российскими оккупантами Мариуполе, где работал на протяжении долгого времени, а также разрушил миф кремлевской пропаганды о восьмилетней «бомбардировке» Донецка.

«Я видел, как развивается Мариуполь. Как обустраиваются парки, скверы, открываются великолепные кафе, где люди сидели семьями, а мы не один раз собирались командой. И сейчас мы видим, что город полностью уничтожен, полностью уничтожена футбольная база, футбольные поля. 

Про тот бред, который несут рашисты по поводу восьми лет, когда «бомбили Донецк», могу сказать, что когда были паузы в чемпионате, наши ребята при возможности ездили в Донецк к своим друзьям, родителям. И хорошо, мирно отдыхали, ходили в кафе, гуляли по паркам. Никто не говорил, что Донбасс 8 лет бомбят. Это бред одного маразматика, который просто зомбирует людей», - сказал Бабич.

Источник — Футбол 1/2/3

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