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Олег ГУСЕВ: «Принесем больше пользы, если будем ездить по Европе и играть»

Тренер «Динамо» высказался о товарищеских матчей

  • 14.04.2022 12:09
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Олег ГУСЕВ: «Принесем больше пользы, если будем ездить по Европе и играть»
© ФК Динамо Киев. Олег Гусев

Ассистент главного тренера «Динамо» Олег Гусев рассказал о благотворительных матчах команды в Европе.

«Это тяжелая работа, потому что настроение у ребят не очень хорошее. Но все понимают, что нужно помогать стране, кто как может. Добросовестно пытаемся это сделать. Хотя это очень сложно, учитывая ситуацию в Украине. Стараемся обратить на нее мировое внимание и собрать как можно больше средств для помощи людям.

Каждый сейчас должен делать то, что умеет, чтобы принести больше пользы. Мы принесем больше пользы, если будем ездить по Европе и своими победами в это тяжелое время доставлять радость нашему народу. Думаю, то, что мы делаем – хорошее дело.

Все прекрасно понимают, что сейчас в стране идет страшная война. Каждый должен заниматься своим делом. У каждого есть много задач и работы. Даже если нам чего-то не хватает, все молчат. Будем делать то, что делаем», - сказал Гусев.

Напомним, 14 апреля «Динамо» сыграет товарищеский матч с «Галатасараем».

Источник — Динамомания

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