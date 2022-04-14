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ВИДЕО. Экс-хавбек Реала и сборной Колумбии погиб в результате ДТП

Фредди Ринкон грубо нарушил правила дорожного движения

  • 14.04.2022 13:01
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ВИДЕО. Экс-хавбек Реала и сборной Колумбии погиб в результате ДТП
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фредди Ринкон (в желтом)

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Фредди Ринкон, на счету которого 84 матча и 17 забитых мячей в составе национальной сборной Колумбии, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Инцидент произошел 11 апреля в колумбийском городе Кали. Легковой автомобиль, за рулем которого был Ринкон, выехал на перекресток, пренебрегая сигналами светофора, где в него врезался автобус.

55-летний Ринкон несколько дней находился в местной больнице, однако спасти его жизнь врачам так и не удалось.

В 2013 году Фредди Ринкон уже был участником ДТП, когда грузовик, за рулем которого он находился, перевернулся на скользкой дороге. Тогда экс-футболист получил ряд переломов, а также травму головы, из-за чего потребовалось оперативное вмешательство.

Отметим, что за «Реал» Фредди Ринкон выступал в сезоне-1995/96. До этого он немного поиграл за «Наполи», а затем покинул Европу и заканчивал карьеру в Бразилии.

Фредди Ринкон находится на девятом месте в списке игроков с наибольшим количеством проведенных матчей за национальную сборную Колумбии за всю ее историю.

Источник — The Guardian

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